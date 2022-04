Les pèlerins de retour à Saint-Jean-Pied-de-Port

Le soleil à peine sorti de la montagne, les pèlerins sont déjà nombreux dans les ruelles de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Après deux ans d'absence, le monde entier, ou presque, est de retour sur le chemin de Compostelle. Pour de nombreux étrangers, Saint-Jean-Pied-de-Port est la première étape de leur grand pèlerinage. Les habitants de Saint-Jean-Pied-de-Port, eux aussi, ont le sourire. Adine Preuilh, 88 ans, tient la plus ancienne auberge de la commune. Elle est un peu pressée, mais ravie de revoir du monde. L'année dernière, les pèlerins étaient trois fois moins nombreux qu'au début de la pandémie. C'est un soulagement également pour Pierre Bouresmau, commerçant, et dont l'activité dépend en grande partie des touristes étrangers. "C'était difficile pendant deux ans, on avait beaucoup de stocks et d'invendus", témoigne-t-il. Au Bureau des pèlerins, l'agitation est bien là. Les premiers chiffres de fréquentation sont prometteurs. Tous espèrent désormais que le soleil sera de la partie dans les prochains jours, un ingrédient indispensable pour attirer les visiteurs. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing