Les pelles de sortie après les fortes chutes de neige dans les Pyrénées-Atlantiques

Le village de Lescun a retrouvé son épais manteau blanc. C'est le deuxième épisode de neige en à peine une semaine, des flocons précoces qui font le bonheur de certains. "J'aime beaucoup la neige, c'est très agréable et en plus, c'est bon pour la nature", lance une habitante. Mais ce paysage de carte postale a aussi ses inconvénients. Dès le réveil, il faut déneiger les jardins et dégager les voitures. L'entraide s'opère dans les quartiers. "C'est ça la solidarité, c'est sympa. On n'est pas tout seul", se réjouit une habitante. Malgré la neige, la vie du village continue. Pendant que les habitants s'entraident pour déneiger, une infirmière assure sa tournée quotidienne. Il n'est pas question non plus de bouder le café du village, le seul commerce ouvert ce lundi matin fait aussi office de boulangerie. Ce midi, les routes principales sont dégagées et la vigilance orange aux avalanches a été levée. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques appelle tout de même à limiter les déplacements en montagne. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet