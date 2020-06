Les pensionnaires des Ehpad sont-ils les grands oubliés du déconfinement ?

Depuis quinze jours, les 70 résidents de l'Ehpad Sainte Chrétienne de Metz (Moselle) pouvaient manger et se divertir dans la même salle. Et à partir du 5 juin, plus de deux des membres de leurs familles, dont les enfants, pourront leur rendre visite. Toutefois, des précautions sanitaires sont de mise. Faire respecter celles-ci constituent d'ailleurs un travail en plus pour le personnel de la résidence. Une tâche qui ne reçoit aucune reconnaissance de la part du gouvernement.