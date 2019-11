Les pépiniéristes à l'honneur pour la Sainte-Catherine

À Bonnes, dans la Vienne, les passionnés de jardin se ruent chez les pépiniéristes dans l'attente de la Sainte-Catherine. Pour ces professionnels comme pour les clients, le 25 novembre marque le coup d'envoi des plantations. C'est également le moment de remplacer les arbustes fruitiers pour certains. Il faut compter une centaine d'euros pour les grands arbres d'ornement et 20 à 40 euros pour les fruitiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.