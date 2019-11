Les pépiniéristes commencent à couper les sapins à Saint-Brisson

A Saint-Brisson, les sapins sont fin prêts pour rejoindre les salons pour Noël. Dans les pépinières de Valentin, les sapins de Nordmann, reconnaissables à leurs branches bien droites et à leurs épines vertes au reflet bleuté, sont les rois. Ils ont déjà atteint l'âge, la taille et l'aspect requis pour la mise en vente. Cette année 2019, ce pépiniériste en livrera près de 17 000 dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.