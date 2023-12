Les perles rares de l’ostréiculture

Travailler seule au bord de l'eau, c'est la vie qu'a choisie Laurence Gaté il y a treize ans. Avant, l'ostréicultrice travaillait en maison de retraite. Désormais, à Fouras, en Charente-Maritime, ses pensionnaires, ce sont ces huîtres qu'elle a appris à écouter. À force de vivre au milieu de son élevage, Laurence est devenue incollable sur l'environnement marin. Quand l'ostréicultrice n'est pas sur l’estran, c'est dans son camion qu'elle passe du temps au contact de ses clients. Pour une femme, ce n’est pas facile d'exercer ce métier essentiellement masculin, même quand on est fille d'ostréiculteur. Sur l'île de Ré, Émilie Zély est en plein rush à quelques jours de Noël. La fête de fin d'année est la meilleure période pour les affaires, mais pas la plus propice à la baignade. Émilie est désormais à son compte, mais son papa n'est jamais trop loin surtout lorsqu'il s'agit de partager une douzaine d'huîtres. Les huîtres, un concentré d'océan, mais aussi beaucoup d'efforts et souvent, de belles histoires de famille. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, R. Dybiec, A. Vieira