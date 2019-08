Les petites canailles : leur premier album sort ce vendredi

Carla, Lilian, Ermonia, Madison et Hindy s'étaient rencontrés en 2017 pendant The Voice Kids. Ces cinq adolescents âgés entre treize à seize ans ont désormais leur groupe "Les petites canailles". Défendant le yéyé, ils ont enregistré douze chansons dans un disque dédié aux années 60. Il s'agit de leur premier album qui est sorti ce 9 août 2019. Après les vacances, ils vont revenir à l'école mais prévoient également de continuer les répétitions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.