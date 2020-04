Les petites épiceries de village se portent bien depuis le début du confinement

Pendant que l'économie mondiale est à l'arrêt, c'est tout l'inverse qui se produit dans certaines épiceries de village. Depuis le début du confinement, elles voient passer beaucoup de nouveaux clients. Pour cause, les Français redécouvrent les commerces de proximité suite à la limitation des déplacements. Pour la plupart des habitants, il n'est pas question de revenir dans les supermarchés, même après la crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.