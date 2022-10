Les petites mains de la capitale du siège

Ce sont de petits gestes patients et minutieux, effectués par une quinzaine de métiers différents pour fabriquer un siège ou un fauteuil. Pierre, menuisier en formation, immortalise chacune de ses réalisations. Il est toujours impressionné. L'histoire du Siège de Liffol-le-Grand a commencé au XIXème siècle. Le village vosgien est entouré d'immenses forêts de hêtres, un bois à la fois résistant et facile à travailler. Les habitants étaient de bons menuisiers. Les manufactures de meuble se sont donc développées au fil des générations. Tourneur sur bois, tapissier, décorateur, sculpteur, ponceur, plusieurs générations se sont succédées dans chaque métier nécessaire à la fabrication du siège. Tous ces métiers du meuble, ils sont encore 500 à les exercer dans une vingtaine d'entreprises à Liffol-le-Grand et ses environs. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly