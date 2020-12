Les petites troupes de théâtre reprennent les répétitions, au cas où

Une salle toujours vide, mais la vie reprend dans ce théâtre de Quimper (Finistère). Depuis quelques semaines, plusieurs compagnies ont retrouvé les planches. Ce jour-là, un batteur, une danseuse et un DJ profitent du lieu pour créer leur futur spectacle. C'est pour aider les artistes professionnels à rebondir que la ville prête gratuitement son théâtre à l'Italienne. "C'est un spectacle vivant, donc on a envie aussi que ce lieu-là puisse vivre", a confié Bernard Kalonn. Mais depuis lundi, l'inquiétude grandit chez les artistes, qui veulent pourtant y croire. Sur scène, les idées fusent. Certains trouvent facilement leur marque pour de futures dates. Ici, ils s'adaptent aux conditions de grandes scènes, car ils peuvent bénéficier de l'aide d'un ingénieur du son et d'un régisseur. Ces derniers jours, l'incertitude monte quant à la réouverture des théâtres le 15 décembre. À Quimper, les premières représentations sont prévues fin janvier.