"Les Petites Victoires" : une histoire de nos villages

Le Juch est une petite commune du Finistère, avec 735 habitants. Le maire Patrick Tanguy y passe ses journées à régler une multitude de problèmes en tout genre. Il cherche également des solutions pour enrayer la désertification du village. Plus de commerces de proximité, de moins en moins d'habitants, l'élu s'est senti très concerné lorsqu'une jeune réalisatrice lui a proposé de tourner un film dans sa commune. Il s'agit justement de l'histoire d'une maire de village. Une femme débordée mais pugnace, décidée à remporter quelques petites victoires pour maintenir sa commune en vie. Le tournage au Juch a duré huit semaines. L'école menacée de fermeture dans le film, l'établissement compte dans la réalité trois classes multi-niveaux. La directrice redoute tous les ans de perdre des élèves. Un an et demi s'est écoulé depuis la fin du tournage. Le Juch a conservé en souvenir quelques éléments de décors installés dans ce bâtiment abandonné depuis quinze ans. Mais le maire veut le transformer en restaurant. TF1 | Reportage S. De Vaissière, X. Boucher