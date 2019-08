Les Petits Chanteurs à la croix de bois sortent leur nouvel album

Les Petits Chanteurs à la croix de bois sont en tournée sur les routes de l'Hexagone. Ils ont donné un concert dans l'église de Marans, en Charente-Maritime. Le chœur est constitué de 25 voix, des enfants âgés de neuf à quinze ans. Ces derniers sont animés par une passion commune, le chant. Créée en 1907, la chorale s'est adaptée en intégrant dans leur répertoire, des chants populaires et modernes. Et ceci, tout en conservant sa mission fraternelle et pastorale. A la rentrée 2019, l’internat des Petits Chanteurs à la croix de bois accueillera aussi des élèves de la seconde à la terminale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.