Les petits châteaux de la Loire valent le détour

Son nom ne vous dit peut-être rien. Mais si vous passez à Meung-sur-Loire (Loiret), poussez la grille du château. L'entrée coûte douze euros, parfois moins. À l'intérieur du monument, il y a 25 pièces à visiter et plus de 2 000 objets exposés. Il faut ouvrir l’œil à la recherche de quelques intrus. Après, on passe à un site de duel de chevaliers, puis aux confidences de la cuisinière. Autour du feu, Marie prépare ses fameux beignets. Entre 300 et un millier de personnes par jour découvrent les sept hectares du parc avec un parcours dans les arbres, ou des espaces pour pique-niquer. "C'est un lieu de réception, un lieu politique, un lieu de la vie de la cité", dit Xavier Lelevé, propriétaire du château de Meung-sur-Loire. On y raconte aussi bien la grande histoire de l'Hexagone que la légende du village, celle d'un dragon terrassé par Saint-Lyphard (Loire-Atlantique). Et si vous en avez le courage, poursuivez quelques mètres sous la terre. Le château dissimule, paraît-il, encore d'autres secrets. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély, T. Gathy