Les petits clubs de sport en difficulté financière

Les structures sportives sont aussi touchées par la crise. Faute d'inactivité, les conséquences pour ces petits clubs pourraient être catastrophiques. Certains craignent même la fermeture, n'ayant encore aucune visibilité sur la rentrée. Pour survivre, ils comptent donc sur le soutien financier de leurs adhérents et de leurs parents.