Les petits excès de vitesse bientôt moins sanctionnés ?

Si vous êtes flashé à 114 km/h au lieu des 110 autorisés, sur cette Nationale, vous perdez un point sur votre permis. Mais cette sanction deviendra peut-être de l'histoire ancienne, car le gouvernement envisage de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse de moins de cinq km/h. Une bonne nouvelle pour les habitants de l'Isle-Jourdain. En 2020, près de six contraventions sur dix ont concerné des excès de vitesse de moins de dix km/h. Alexandre et Stéphane sont livreurs, ils parcourent 250 kilomètres chaque jour, et ils l'avouent, ils font souvent des petits excès. Sur leurs permis, ils n'ont respectivement que cinq et sept points. Cette mesure envisagée ne concerne toutefois pas les amendes, qui coûtent entre 68 et 135 euros pour les petits dépassements. Aux terrasses des cafés, les habitants s'intéressent à leurs points, mais surtout à leurs économies. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une réflexion. Aucun calendrier, ni expérimentation, n'a été annoncés. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis