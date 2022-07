Les petits plaisirs des vacances au village

Nous démarrons ce troisième jour de vacances en ayant faim. Un aligot même sous 35 degrés, ça ne se refuse pas en Lozère. C'est de la pomme de terre avec de la tomme et un petit peu d'ail. Notre visite du village de Sainte-Enimie peut maintenant commencer. Nous grimpons et rencontrons Jean-Claude. Il nous raconte l'histoire d'Enimie, la sœur du roi Dagobert qui a soigné sa lèpre en se baignant dans la source de Burle, au fond du village. Puis, nous continuons notre visite en escaladant les calades. Difficile d'avancer dans ces ruelles pavées avec les pierres du Tarn. Pour plus de fraîcheur, nous descendons. Sainte-Enimie a les pieds dans les rivières du Tarn. Nous devons ensuite prendre la route pour rejoindre le tournoi de pétanque de Massegros. Nous jouons contre les gérants du club d pétanque du village voisin. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier