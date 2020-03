Les petits producteurs désespérés par les fermetures de marchés

Maraîchers, fromagers ou encore laitiers, les petits producteurs continuent de travailler malgré le confinement. Écouler les produits devient un véritable casse-tête, notamment à cause des fermetures de marchés. Ils ont donc décidé de se tourner vers la vente directe à la ferme, même si la clientèle est dix fois moins qu'au marché. Par la même occasion, chacun essaie de vendre les produits de leur confrère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.