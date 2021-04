Les petits secrets de l'andouille de Vire

A Vire, l'andouille est une institution depuis le XVIIIème siècle. Sur le marché, on vient de loin pour savourer son fumé si particulier. Ne pas y goûter serait presque un sacrilège. L'andouille de Vire y est dégustée dès le plus jeune âge, difficile de s'en passer pour les Virois. Mais avant de la consommer, il faut la produire. Jean-Paul est spécialisé dans l'andouille de Vire depuis 25 ans. Au coin du feu, chaque andouille lui demande plus d'un mois de travail et surtout beaucoup de patience car les andouilles sont à fumer. Il produit plus de 20 000 andouilles par an. Comme lui, ils ne sont plus que quelques-uns à entretenir le savoir-faire de la véritable andouille de Vire. Dans un cake ou tout simplement nature, ce produit local se déguste facilement. Il peut aussi se cuisiner. Le chef Guérard travaille l'andouille depuis des années.Elle peut se préparer en terrine avec du bœuf et des légumes de saison. Coupée finement et mélangé à la sauce, l'andouille peut aussi se marier avec du poisson. Un plat frais, parfait pour l'été. L'andouille de Vire continue de surprendre les papilles et de réinventer le patrimoine normand.