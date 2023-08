Les petits secrets du Mont-Saint-Michel

Y a-t-il encore quelque chose à découvrir sur ce mont connu de tous ? Oui. Et c'est une évidence dès le petit matin. Le rocher est à peine visible, pudique face aux photographes. Quelques minutes s'écoulent, il surgit des nuages. Devant nos yeux, tout est vrai et tout est irréel. Pendant une demi-heure, les marées encerclent le mont. Il devient une île. Ceux qui connaissent le mieux les secrets de ce lieu, ce sont les Montois eux-mêmes, dont frère Victor-Marie. La journée débute au milieu des visiteurs. Il faut parcourir 330 marches pour atteindre l'abbaye. Quatre frères et sept sœurs vivent ici. Il est très rare de pouvoir filmer leur quotidien. Une sorte de colocation dans un monument historique. Afin de permettre aux moines de vivre une vie monastique plus calme, des espaces leurs sont réservés. À l'extérieur aussi, ouvrez l’œil, il y a quelques endroits cachés. Par exemple, écartons-nous de l'entrée principale pour emprunter ce chemin. Rien de religieux, c'est un vestige du passé militaire et carcéral du mont. Il mène à la tour Gabriel. Fermée aux visiteurs, elle offre un point de vue rare sur l'abbaye. Enfin, nous nous éloignons un peu plus pour découvrir d'autres panoramas. TF1 | Reportage Q. Fichet, S. Millanvoye