Les pharmacies désormais autorisées à vendre des masques "grand public"

Depuis ce lundi matin, les pharmacies sont autorisées à vendre les masques lavables destinés au grand public. Un bien précieux très attendu par de nombreux pharmaciens, notamment dans les Hauts-de-Seine. Si certaines officines ont anticipé le décret gouvernemental, la grande majorité des pharmacies n'ont pas encore pu s'en approvisionner. La vente de masques FFP2 et chirurgicaux, quant à elle, reste réservée aux professionnels de santé.