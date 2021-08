Les phénomènes climatiques font-ils augmenter les primes d'assurance ?

En dix ans, le montant de l'assurance habitation a progressé de 34%, soit en moyenne 63 euros en plus. Et si ça augmente, c'est parce que les phénomènes climatiques et leurs indemnisations coûtent de plus en plus cher aux compagnies d'assurance. Dans les années 80, le coût des sinistres s'élevaient à un milliard d'euro par an. En 2020, ça a coûté quatre milliards. Alors forcément, les compagnies le répercutent sur nos primes. Mais tout cela n'est pas prêt de s'arrêter. Si l'on en croit la très sérieuse Autorité du secteur des assurances, elle parle d'épisodes de sécheresse et d'inondations de plus en plus nombreux, notamment sur la façade Atlantique où les prix pourraient augmenter de 200% d'ici 30 ans. Prenons comme exemple une maison de 150 mètres carrés située à Royan (Charente-Maritime). Le prix de l'assurance est aujourd'hui à 400 euros par an. Et avec la montée des eaux, il pourrait atteindre 1 200, voire 1 500 euros en 2050. Notons qu'il s'agit du pire scénario envisagé par les experts en matière de dérèglements climatiques.