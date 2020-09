Les photos de classe s’adaptent aux restrictions Covid

En pleine saison de la traditionnelle photo de classe, les photographes font, cette année, preuve d'ingéniosité à cause du coronavirus. En effet, le contexte sanitaire oblige la distanciation sociale et le port du masque. Ce qui va privilégier les portraits individuels au collège et au lycée. Du côté de la primaire, par contre, on devrait pouvoir garder la pose en groupe habituelle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.