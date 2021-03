Les pierres du clocher de la cathérale de Fontenay-le-Comte

Le martèlement des burins rythme le quotidien de Charlotte, Dorian et Michel. Ils sont tailleurs de pierres, 30 ans de métier pour certains, pour d'autres dix fois moins. Ces derniers doivent restaurer des dizaines de pierres du clocher de la cathédrale Saint-Jean de Fontenay-le-Comte (Vendée). Datant du XVe siècle, les morceaux menacent de s'effondrer. A 19 ans, Charlotte a été formée par les Les Compagnons du Devoir. Elle a encore quelques hésitations aujourd'hui. "Je n'ai pas autant d'expériences que mes chefs, c'est un peu difficile pour moi, je ne suis pas très sereine", confie-t-elle. Charlotte fait partie des rares femmes à avoir choisi cette vocation. La concentration et la patience sont essentielles pour façonner l'une des matières les plus dures avec délicatesse. Avec le temps, le clocher a vieilli et il n'est plus droit. Complexe, sa restauration a donc fait l'objet d'une réunion de chantier. C'est le grand moment. Après une journée et demi de travail, la première pierre est montée. Elle sera placée dans l'un des angles de l'ouvrage. Arrivée au quatorzième étage, la pierre est trop large. Il faudra donc la retailler à 30 cm de hauteur.