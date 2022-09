Les pigeons de la colère !

Le grenier de Cathie et Jean-Louis, c'est un peu le royaume des pigeons. Et cette invasion empoisonne le quotidien de ce couple de retraités. "On a essayé de fermer les petites lucarnes pour ne pas qu'ils rentrent. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à nicher. Et tous les jours, il faut nettoyer au jet, à la brosse et à l'eau de javel", rapportent-ils. Dans le petit village de Lisle (Dordogne), les habitants ne supportent plus la présence de ces volatiles. Le problème viendrait d'une usine à graine située sur le territoire de la commune. Même du côté de la municipalité, on ne sait pas vraiment comment faire face à cette prolifération. "On voit environ 150 à 200 pigeons sur les toitures, mais il faut savoir qu'il y en a autant dans les nids et dans les greniers", affirme Bruno Limerat, adjoint au maire de Lisle. Aujourd'hui, l'usine à graine est à l'arrêt à cause de la grêle tombée il y a trois mois. Le site n'attire donc plus les pigeons, sans doute un répit dont rêvent tous les habitants de Lisle. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Brousseau