Les pirates font leur spectacle

C'est un spectacle familial qui raconte l'histoire d'un jeune pirate. Il rêverait de quitter son île pour voguer sur les mers, mais n'a pas l'étoffe de Jack Sparrow. La morale de l'histoire est un encouragement pour suivre ses ambitions. Toujours en quête de trésor, ces personnages fascinent. Voici l'histoire d'un jeune pirate nommé Evan Kingsley. Pour le devenir, il a besoin d'un mentor appelé Barbe Sale. "C'est un thème universel et c'est aussi notre histoire", expliquent Samuel et Julien Safa, producteurs. Entre ces deux frères, l'aîné a montré la voix au plus jeune pour réaliser son rêve. Du chant, de la danse et des combats... un spectacle varié qui a nécessité plusieurs heures d'entraînement pour des comédiens peu habitués aux maniements des armes. Sur scène, les seize artistes plaisent autant aux petits qu'aux grands. "Ils sont rigolos et bébêtes" ; "J'ai bien aimé quand il a fait la roulade en arrière", ont affirmé les interrogés. Un spectacle familial qui se tient à Paris jusqu'au 5 décembre et partira ensuite en tournée sur l'ensemble du territoire.