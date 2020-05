Les piscines privées autorisées à rouvrir

A Marseille, les plages sont encore interdites au public. Fort heureusement, la préfecture a autorisé la réouverture des piscines privées. Gîtes, hôtels et résidences de vacances mettent tout en oeuvre pour pouvoir accueillir les premiers baigneurs. En raison des mesures sanitaires, ils doivent revoir leur organisation et les conditions d'accès aux bassins. Dans certains établissements, les réservations sont indispensables pour pouvoir profiter des températures estivales dans une eau à 22°C. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.