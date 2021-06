Les piscines rouvrent leurs portes, mais sous conditions

Ce mercredi, les piscines couvertes ou découvertes peuvent toutes rouvrir. Celle de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a profité de cette occasion dès ce matin. Les accès à ces endroits sont désormais libres. Pour cause, les licenciés en natation retrouvent leur sport préféré. Les scolaires et les particuliers peuvent aussi revenir dans leur piscine. Seul petit bémol, il reste des créneaux de réservations à effectuer pour venir nager à Clermont-Ferrand. Dans les cinq piscines de la métropole, il s'agit d'un créneau d'une heure et demie. Il faut donc anticiper sa venue ici, avec une jauge qui est limitée à 60 nageurs en simultané. Les gradins ainsi que les accès à la piscine, quant à eux, restent interdits au public. Pour l'instant, il n'y a que les nageurs qui vont pouvoir profiter pleinement de leur piscine. L'eau est à 27 °C. Ce qui donne envie d'y aller.