Les plages de Gironde se préparent au retour des touristes

Pour Charlie Dupont, sauveteur en mer, la saison est enfin lancée. Dès ce week-end, la surveillance des plages reprend à Lacanau. Et avec la fin des restrictions de déplacement la semaine prochaine, il s'attend à voir beaucoup de monde affluer sur le littoral. Au poste de secours, les équipements sont prêts. À partir de samedi, six sauveteurs seront installés sur place et jusqu'à 54 au plus fort de la saison estivale. Pour les habitants aussi, le retour annoncé des touristes fait du bien au moral. Dans cette station, on attend le retour des clients sur les terrasses des cafés. Justement, il reste quinze jours à Fred Cottin, restaurateur, pour terminer son installation. "On se remet un peu dans l'action", lance-t-il. Les clients pourront à nouveau se restaurer tout en admirant la vue sur l'océan et les vagues. Les plages du littoral aquitain sont suffisamment vastes pour accueillir les Français en quête de grand espace et d'air frais.