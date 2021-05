Les plages s'animent à quelques jours de l'ouverture des paillotes en Corse

Château de sable, petite baignade et bronzage sans crème solaire pour des vacancières permanentes. Ces bêtes à cornes attirent ce mercredi matin le regard des chanceux du long week-end de l’Ascension. "D’habitude, on les voit dans l’herbe verte et là, on les voit sur la plage", affirme une touriste avec gaieté. "Chaque fois, ça fait drôle de voir des vaches installées en bronzette sur la plage avec les petits veaux", lance un autre. Le cadre, lui aussi, séduit. Devant ce paysage étonnant, les vacanciers, tout juste débarqués, ne boudent pas les plaisirs d’une plage retrouvée. Entre beau temps, dépaysement complet, détente et relâchement, chacun y prend goût à sa manière. Si certains profitent déjà, Olivier Posati et ses équipes, cannisses à la main, mettent les bouchés doubles. Dans une semaine, les paillotes rouvrent. Il fait 16 °C dans l’eau et pas plus de 20 °C à l’extérieur. Les quelques nuages prévus en fin de semaine ne devraient pas perturber les insulaires, comme les visiteurs. À Pietrosella (Corse-du-Sud), il règne déjà comme un air d’été.