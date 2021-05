Les plaisanciers de retour sur le canal du Midi

Depuis la fin du confinement, la navigation sur le canal du Midi a repris. La saison peut commencer au rythme du passage des écluses. Olivier et Bernadette rêvent d'évasion. Pendant cinq mois, ils vont traverser l'Hexagone et remonter ses cours d'eau. "On va aller jusqu'à Bordeaux et on revient sur le Rhône puis, on va faire la Saône, la Bourgogne...", confie Olivier. Dans son poste d'observation, l'éclusier pilote les systèmes d'ouverture. Mais en ce début de saison, les bateaux se font rares. À quai, les loueurs de bateaux enregistrent leurs premières réservations. Inspection des cabines... les embarcations ont toutes été révisées. Depuis octobre dernier, les bateaux n'avaient pas largué les amarres. Outre le plaisir de naviguer, il y a aussi le plaisir de pédaler. Josiane est née près du canal et elle ne s'en lasse pas. "Le canal, c'est la liberté, les arbres, la tranquillité", lance-t-elle. Dès que les températures seront plus chaudes, les vélos retrouveront l'échappée au bord de l'eau. Classé patrimoine mondial de l'Unesco, le canal du Midi est très fréquenté par les touristes étrangers. Mais cet été, comme l'an passé, les plaisanciers devraient être majoritairement des Français.