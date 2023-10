Les plaisirs de l'automne

Au mois d'octobre au potager, on profite d'un temps encore doux pour récolter les légumes d'automne. C'est un mois où l'on se fait plaisir, et ça va durer jusqu'à la mi-novembre. Il n'y a pas une minute à perdre, on ramasse les poireaux et les potimarrons. Le mois d'octobre, c'est aussi le mois où l'on s'occupe de ses fraisiers. On remplace les plants qui sont morts de l'année pour avoir des belles fraises au printemps prochain. Si vous n'avez pas le temps de le faire ce mois-ci, la deuxième session se fait au mois de mars. Après la récolte, Thierry en profite pour désherber. Il pense déjà à la saison prochaine. Son conseil tient dans un grand rouleau de bâche noire qui vient recouvrir le terrain travaillé. Réalisons maintenant une salade de butternut et de betterave. On va les manger crus pour préserver toutes les vitamines. Une fois les légumes préparés, puis râpés, Sadrine les dispose dans deux saladiers pour ne pas mélanger les couleurs. Ensuite, assaisonner avec de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du sel et du piment d'Espelette. Il ne reste plus qu'à dresser et décorer pour retrouver toutes les couleurs de l'automne dans votre assiette. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel, C. Ebrel