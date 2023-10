Les Planches de Deauville stars depuis 100 ans

Et si c'était elles les stars de Deauville (Calvados), les célèbres planches forment une promenade dans plus de 650 mètres de long. Nombreux sont ceux qui s'y baladent, se prennent en photo les étoiles plein les yeux. C'est aussi cela, les Planches de Deauville. Les premières planches sont installées en 1923, il y a 100 ans, et accompagnent alors les cabines de bain. Annick se souvient que pendant longtemps, les bains de soleil n'étaient pas tournés vers la mer. La réputation de la promenade passe aussi par l'entretien de ces morceaux de bois. En ce jour, quatre agents s'en occupent toute l'année. Chaque année, 280 mètres carrés de planches sont changés, un travail minutieux. Un bois de fer qui laisse apparaître des couleurs chaudes sous les rayons du soleil. Des planches uniques, rendues célèbres par le film "Un homme et une femme" de Claude Lelouch. Pour les commerçants, c'est une fierté de vivre sur cette promenade. Après 100 ans d'histoire, les Planches de Deauville continuent de faire rimer romantisme et cinéma. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos