Les planteurs volontaires

Il n'y a pas de temps à perdre pour ces élèves. Ils ont 900 arbres à planter avant ce vendredi soir. Armés de bottes et de bêches, ils commencent par creuser des trous sur la terre encore gelée. La région Hauts-de-France est l'une des moins boisées du territoire. Face à ce constat, l'association des Planteurs Volontaires recrée des espaces verts en plantant uniquement des espèces locales comme le chêne ou le hêtre. Les Planteurs Volontaires ne travaillent jamais seuls. Sur chacun de leurs chantiers, ils accueillent et encadrent des publics bénévoles. Cette opération sert d'entraînement à ces élèves en cursus agricole. François Vivier est agriculteur à Fresnes-lès-Montauban. Ce sont ses terres qui accueillent les jeunes pousses. Il verra grandir ces arbres plantés pour les futures générations. À Villers-Châtel, les haies ont bien grandi depuis le passage des planteurs. Elles sont désormais capables d'arrêter ruissellements et coulées de boue en cas de fortes pluies. Elles ont aussi d'autres vertus. Depuis la création de l'association, il y a dix ans, plus de 200 000 arbres et arbustes ont été plantés. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire