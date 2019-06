Les Plus Beaux Villages de France : Carennac mérite-t-il toujours son classement ?

Pas moins de 27 critères sont pris en compte pour évaluer les qualités esthétiques et patrimoniales d'un village. Depuis 1982, 158 communes détiennent le prestigieux label des "Plus Beaux Villages de France", tandis qu'une vingtaine l'ont perdu. D'ailleurs, l'impact de ce titre sur le tourisme n'est plus à prouver. Le jury étant à Carennac, dans le Lot, pour inspecter les lieux, la commune saura dans quelques jours si son classement est maintenu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.