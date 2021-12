Les plus beaux villages de France hors saison : balade à Barfleur

Sous un ciel d'automne, Barfleur devient plus intimiste. Oubliez les nombreux touristes de l'été, ce petit village de la Manche est une perle qui rayonne à chaque changement de lumière. Jérôme photographie sa ville depuis plus de 30 ans. Il est impossible pour lui de se lasser de cette vue. Il suffit d'une éclaircie pour illuminer le village de Barfleur et son port. Guillaume le connaît par cœur, car il y navigue depuis de nombreuses années. Et même en basse saison, il reste très attaché au port de Barfleur. Il fait aussi partie de la SNSM. La station de Barfleur est la première du pays, créée en 1865. L'ancienne vedette est au milieu du local. Barfleur est une ville de pêche. Au bout du port, impossible de ne pas contempler l'église en granite. Construite près de la mer, elle témoigne d'un passé maritime prestigieux. Lever la tête en arpentant les rues, c'est s'assurer de découvrir des épis de faîtage, typiques du Cotentin, qui décorent les toitures. Ingrid en fabrique depuis 25 ans. C'est un métier de passion qu'elle a toujours voulu pratiquer et qui perpétue une tradition normande. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby