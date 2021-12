Les plus beaux villages de France hors saison : balade à Locronan

Le village de Locronan reçoit 800 000 visiteurs par an, pour seulement 800 habitants. Et pour ces derniers, le privilège, c'est maintenant. "C'est un moment de repos. Le lieu a aussi besoin de pause", lance Hervé Le Bihan, tisserand. Mais il ne faut pas croire que le cœur du village s'est arrêté de battre. Au contraire, derrière son vieux métier à tisser, Hervé s'agite. La période est productive. Plusieurs fois par jour dans ce village du Finistère, les pavés de la place centrale sont humides. Mais entre deux averses, le ciel offre régulièrement un cadeau. Cette place, c'est le résumé de la vie d'Aude Legrand, une enfant de Locronan. Elle est presque née dans cette crêperie. "De ma naissance jusqu'à mes 20 ans, on était quatre générations ici", nous raconte-t-elle. Il n'y a pas besoin d'être né dans cette petite cité de caractère pour en tomber amoureux. Antoine Gabriel a convaincu sa femme de s'y installer il y a 20 ans. Il en est devenu maire. Et ne lui parlez pas du fameux climat breton. "La plus ne me dérange pas", confie-t-il. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier