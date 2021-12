Les plus beaux villages de France hors saison : balade à Minerve, dans l’Hérault

Minerve semble assoupi sous le soleil d'automne. Quand soudain, un son très reconnaissable brise le silence. Tous les jours sauf le dimanche, à l'heure du petit-déjeuner, le boulanger apporte un peu de douceur et de chaleur aux habitants du village. Une commune longtemps coupée du monde, isolée du plateau par des gorges de part et d'autre sur un site défensif. Un choix stratégique. Pourtant, Minerve a bien été prise en 1210 par les croisées venues assiéger les cathares réfugiés à l'intérieur de la ville. Ils ont visé le talon d'Achille de Minerve, son unique accès à l'eau, avec leurs machines de guerre. La ville devint alors propriété du roi de France. Il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges du château royal, démoli au XVIIe siècle. En contrebas non plus, la falaise n'a pas résisté. Pas aux assauts des hommes mais aux éléments naturels. Dans ce tunnel de 250 mètres de long, des hommes ont déjà retrouvé refuge dès la Préhistoire. Un lieu mystérieux source d'inspiration pour cet aquarelliste. Tombée amoureuse de Minerve il y a 40 ans, elle se laisse envoûtée par le charme de ses ruelles et de ses maisons en pierre qu'elle photographie toujours avant de peindre ses toiles. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia