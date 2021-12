Les plus beaux villages de France hors saison : balade à Moustiers-Sainte-Marie

Dans ce petit village niché au creux du rocher, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Loin des frénésies des mois d'été, loin des processions de touristes qui arrivent ici par cars entiers, Moustiers-Sainte-Marie entre dans l'hiver tranquillement pour le plus grand plaisir de ces visiteurs privilégiés. Les couleurs de l'automne sont encore là pour quelques jours. De quoi inspirer ce maître faïencier installé dans le village depuis plus de 25 ans et heureux, lui aussi, de sortir de la haute saison touristique. "C'est une saison qui permet d'avoir des idées, de se ressourcer, de se promener, d'être plus tranquille", confie Franck Scherer. Beaucoup de commerces ferment leur porte à Moustiers à partir du mois d'octobre. Mais il y a aussi ceux qui résistent et qui sont heureux de le faire. C'est le cas de Johnny et Marine, restaurateurs sur la place du Couvert. Ils viennent de mettre à jour leur carte avec les produits de saison. Petit à petit, les températures baissent dans ce village perché à 600 mètres d'altitude. C'est le cas aussi de l'eau du lac de Sainte-Croix, plus de baigneurs, plus de pédalos. La nature reprend ses droits. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot