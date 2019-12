Les plus belles crèches du monde se trouvent à Naples

Devant la cathédrale de Naples, en Italie, se dresse une crèche pas comme les autres. Celle-ci est une œuvre dans la pure tradition napolitaine et diffère d'une crèche classique. En effet, le décor de la ville se mélange aux personnages de la Bible. Une crèche détaillée avec des santons peints minutieusement. Un théâtre miniature dont raffolent les visiteurs et qui figure au patrimoine de Naples depuis le XVIIe siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.