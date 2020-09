Les plus belles places de France : la place des Héros à Arras

L'ensemble architectural unique semble faire un retour vers le passé. Sur la place des Héros à Arras, la tradition du commerce a été perpétuée, traversant les siècles depuis le Moyen Âge. L'ancienne carrière de pierres calcaires a joué un rôle primordial dans l'histoire de la ville. Détruite à 80%, celle qu'on appelait "la petite place" sera reconstruite à l'identique et rebaptisée "Place des Héros" en hommage aux résistants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.