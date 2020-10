Les plus belles places du pays : la place Rossetti à Nice

Au cœur du Vieux-Nice, la place Rossetti sent bon l'ambiance Renaissance franco-italienne. Comme un témoignage des XVIème et XVIIème siècles, cet endroit inspirant est très prisé des artistes. Un rendez-vous avec l'histoire où se découvre toute la palette des couleurs d'ocre. Les Niçois s'y retrouvent pour manger dans les restaurants et les glaciers qui proposent leurs spécialités locales. Que découvrir d'autre sur cette place ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.