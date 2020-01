Les plus belles rues de France (2/4) : rendez-vous à Riquewihr en Alsace

Situé au pied des contreforts vosgiens, le village de Riquewihr se dresse comme une forteresse. Toute sa richesse se trouve le long de sa rue principale où les vieilles bâtisses alsaciennes et leurs enseignes atypiques font replonger dans l'histoire du village. Au fil des siècles, Riquewihr est resté intact. Un décor préservé qui met en valeur de nombreuses traditions dont celle du vin, sans lequel le village n'existerait pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.