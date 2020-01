Les plus belles rues de France (3/4) : la Rue de la commune à Saint-Rémy-de-Provence

À Saint-Rémy-de-Provence, la Rue de la commune fait le bonheur des flâneurs et de ceux qui y vivent. Les clichés pris par la photographe Magali Ponce Alex relatent son histoire. Mais pour découvrir toute l'ampleur du charme provençal de la commune, une montée à la tour du musée d'époque Renaissance s'impose. C'est une occasion pour admirer le panorama sur les Alpilles, le centre historique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.