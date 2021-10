Les plus belles voiles du monde se retrouvent à Saint-Tropez

Le golfe de Saint-Tropez retrouve son charme d'antan avec ses 80 voiliers anciens, dont une vingtaine de centenaires, rassemblés pour dix jours de régate. Des navires qui s'offrent une deuxième jeunesse grâce à des équipages passionnés. À bord de Naema, une vingtaine de personnes s'activent pour faire avancer cette goélette de 40 mètres et de plus de 150 tonnes. Chacun son rôle, chaque détail compte. Aucune place à l'improvisation. "Il faut être professionnel, organisé et bon dans ce qu'on fait", lance Robin. Amateurs ou professionnels, expérimentés ou novices, tous partagent la même passion. De retour au port, la journée n'est pas terminée, il faut rincer, astiquer le bois et faire briller le cuivre ainsi que le laiton. L'élégance des bateaux et des marins attire des spectateurs toujours plus nombreux depuis 40 ans. "C'est magique en terme de beauté" ; "Ce n'est pas surfait, c'est ça qui est bien", confient des spectateurs. Durant dix jours, Saint-Tropez se transforme en un musée à ciel ouvert du patrimoine maritime mondial.