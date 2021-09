Les pneus hiver obligatoires à partir du 1er novembre dans 48 départements

C’est un peu le calme avant la tempête. Au 1er novembre, tous les conducteurs de voiture, bus ou camping-car devront posséder des pneus d’hiver ou des équipements spéciaux dans leur coffre, comme les chaînes ou les chaussettes pour pneumatique. Dans le Puy-de-Dôme, cela concerne tous les habitants sans exception. Samuel et son épouse ont fait le choix d’équiper leur véhicule en pneus quatre saisons depuis plusieurs années, à la fois par sécurité et pour le côté pratique. Mais l’annonce de cette mesure obligatoire du 1er novembre au 31 mars ne les laisse pas indifférent. Dans le garage de Ludovic Podlyski, la mesure n’est pas passée inaperçue. Et les stocks d’équipements seront sans doute insuffisants. Alors mieux vaut anticiper, notamment pour les pneus neige. S’il faut compter entre 400 et 1 000 euros pour quatre pneus, être bien équipé peut aussi être une économie. Au bord des routes, des panneaux indiqueront l’entrée et la sortie des nouvelles zones d’équipements obligatoires. Dans le Puy-de-Dôme, elles concerneront tous les axes routiers.