Les poids lourds du volant

Positionner au centimètre près un camion de 38 tonnes et de seize mètres de long, c’est le défi que doivent relever 17 conducteurs et conductrices de poids lourd. Laetitia, 17 ans d’expérience, a son astuce pour réussir. Elle évalue la distance à pied et pose ses lunettes au sol, en point de repère, pour arrêter le camion au bon endroit. Manœuvre réussie. D’autres candidats sont plus rapides, mais les poteaux sont poussés un peu fort à l’arrivée. Résultat : une pénalité pour le conducteur. D’autres réussissent sans même se servir des rétroviseurs. Une épreuve théorique et une épreuve d’écoconduite départageront aussi les finalistes. Objectif de la compétition : donner envie de faire ce métier, car la profession manque de main-d’œuvre. Il faut compter au moins six semaines de formation pour devenir conducteur de poids lourd. Un budget de 6 000 euros en moyenne, mais les aides sont nombreuses. TF1 | Reportage N. Pellerin, R. Roine