Les poisons cachés du quotidien bientôt interdits

Quel est le point commun entre une poêle, une veste imperméable et un jouet en plastique ? Certains consommateurs interrogés ignorent la réponse. Par ailleurs, selon la façon dont ils ont été fabriqués, ces produits peuvent contenir l'un des polluants bientôt interdits dans l'Union européenne. En les touchant, en les respirant ou en les ingérant, ces substances s'accumulent dans notre organisme. Le PVC, par exemple, un plastique très peu recyclable se trouve dans les jouets, les meubles ou les textiles. Les retardateurs de flammes, eux aussi visés, sont intégrés aux matelas ou aux sièges auto. Quant aux bisphénols, ils sont omniprésents dans les emballages alimentaires. En tout, jusqu'à 12 000 substances pourraient être interdites d'ici 2030. Pour les industriels, le défi commence. Ils vont devoir adapter leur produit et trouver de nouveaux matériaux sans risque. La liste de l'Union européenne sera évolutive. De nouvelles substances pourraient être ajoutées au fil du temps et des recherches scientifiques. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Ebrel, M. Merle