Les polaires et les cirés sont de sortie sur la côte d'Opale

En plein mois d'août, vous rêvez peut-être d'une plage quasi-déserte. C'est le cas à Wissant (Pas-de-Calais). Pour cause, l'été se fait discret et frais. Ce lundi, la température maximale attendue sur le sable est de 17 degrés, et pas un de plus. Il y a ceux qui ne se laissent pas tenter par le froid. Puis, il y a les plus téméraires, comme cette famille venue de Paris. Ni une, ni deux, mais tout le monde à l'eau, même si certains ne sont pas très rassurés. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait aussi frais dans l'air que dans l'eau. "Quand on est dans l'eau, on est bien. Après quand on sort, on préférerait qu'il y ait moins de vent", explique une vacancière. Un peu plus loin, à la terrasse de son restaurant, Louise espère qu'il fera un meilleur temps demain. Sans surprise, les paréos et autres tenues légères ne s'arrachent pas dans cette boutique de plage. Sylvie, une cliente, a plutôt craqué pour un gilet en laine à offrir à son mari. Mais rien n'est perdu car dans le nord, l'été c'est jusqu'au 21 septembre.