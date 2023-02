Les policiers le pourchassent... et le sauvent !

Au départ, c'est un simple contrôle routier. Il est deux heures du matin et un policier verbalise un automobiliste pour un banal excès de vitesse. L'agent a le dos tourné, un homme vient d'en profiter pour prendre le volant de son véhicule. "Arrêtes-toi !" s'exclame-t-il. Le chauffard prend la fuite, pied au plancher. Depuis le ciel d'Atlanta, la voiture est alors repérée puis suivie à la trace par un hélicoptère. Le suspect fonce vers la voie ferrée. Il perd alors le contrôle du véhicule qui se retrouve immobilisé sur le toit au beau milieu des rails. Les policiers vont tenter d'extraire en urgence le chauffard, car un train de marchandises arrive. On entend au loin la locomotive se rapprocher. Le suspect a été extrait juste avant in extrémis. Le chauffard est sain et sauf, mais il est désormais sous les verrous. TF1 | Reportage G. Brenier, I. Robin