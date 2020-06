Les policiers maintiennent la pression avec une nouvelle journée de manifestation

Malgré les propos du chef de l'État, les policiers ne sont toujours pas rassurés. C'est leur sixième jour de mobilisation et la colère ne retombe pas. Si certains confient qu'ils manquent de moyens, d'autres voudraient que la justice soit plus ferme lorsqu'un policier se fait agresser. Le malaise règne dans les rangs de forces de l'ordre où certains ont l'impression que leur fonction n'est plus respectée.